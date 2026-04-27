Altius Minerals Corporation Shs Aktie

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WKN: 172912 / ISIN: CA0209361009

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Altius Minerals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Altius Minerals wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,170 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Altius Minerals ein EPS von 0,130 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 151,53 Prozent auf 26,4 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,729 CAD, gegenüber 6,45 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 92,2 Millionen CAD im Vergleich zu 40,5 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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