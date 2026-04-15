Altria Aktie

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WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033

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Quartalszahlen im Blick 15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Altria gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Erste Schätzungen: Altria gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Diese Kennzahlen prognostizieren Experten für die Altria-Bilanz.

Altria wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten schätzen, dass Altria für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,630 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 1,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,58 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,52 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,62 USD, gegenüber 4,12 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 20,28 Milliarden USD im Vergleich zu 20,12 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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