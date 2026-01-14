Erste Schätzungen: Altria legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Altria wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,32 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Altria noch 1,79 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Altria in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 5,02 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,44 USD im Vergleich zu 6,54 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 20,10 Milliarden USD, gegenüber 20,44 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at