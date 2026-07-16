Altria Aktie

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WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033

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Bilanzvorlage 16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Altria mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Altria mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Altria legt die jüngste Bilanz offen. Was Analysten erwarten.

Altria wird voraussichtlich am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,50 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Altria 1,41 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,29 Prozent auf 5,36 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,69 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,12 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 20,53 Milliarden USD, gegenüber 20,12 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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