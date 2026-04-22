Erste Schätzungen: Altus Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Altus Group lässt sich voraussichtlich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Altus Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,403 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Altus Group einen Gewinn von 8,20 CAD je Aktie eingefahren.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 124,9 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 3,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 129,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,47 CAD, gegenüber 8,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 522,7 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 502,9 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at