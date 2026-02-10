Erste Schätzungen: Altus Midstream Company Registered A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Altus Midstream Company Registered A wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,273 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Altus Midstream Company Registered A 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 433,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 399,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

14 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,11 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,67 Milliarden USD, gegenüber 1,53 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

