Aluminum a Aktie
WKN DE: A0M4VY / ISIN: CNE1000000T0
|
13.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Aluminum A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Aluminum A wird voraussichtlich am 28.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,150 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 CNY erwirtschaftet worden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 61,40 Milliarden CNY – ein Minus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aluminum A 63,29 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,840 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch 0,720 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 239,99 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 236,42 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aluminum Corporation of China Ltd (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Aluminum A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Aluminum A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Aluminum A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Aluminum Corporation of China Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Aluminum Corporation of China Ltd (A)
|14,76
|5,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.