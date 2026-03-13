Aluminum a Aktie

Aluminum a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4VY / ISIN: CNE1000000T0

13.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Aluminum A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aluminum A wird voraussichtlich am 28.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,150 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 CNY erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 61,40 Milliarden CNY – ein Minus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aluminum A 63,29 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,840 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch 0,720 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 239,99 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 236,42 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Aluminum Corporation of China Ltd (A)

Analysen zu Aluminum Corporation of China Ltd (A)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Aluminum Corporation of China Ltd (A) 14,76 5,73% Aluminum Corporation of China Ltd (A)

