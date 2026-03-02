Erste Schätzungen: Alvopetro Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alvopetro Energy wird voraussichtlich am 17.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,150 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,080 CAD je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 15,3 Millionen USD betragen, verglichen mit 13,8 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,617 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,600 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 56,5 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 60,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

