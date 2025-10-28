Alvotech Registered Shs Aktie
Erste Schätzungen: Alvotech Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Alvotech Registered veröffentlicht voraussichtlich am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,010 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Alvotech Registered ein EPS von -0,020 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Alvotech Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,16 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 115,4 Millionen USD im Vergleich zu 102,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,264 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,870 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 662,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 489,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
