03.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Alvotech Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Alvotech Registered wird voraussichtlich am 18.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,006 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 97,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,240 USD je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 162,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 7,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Alvotech Registered einen Umsatz von 151,2 Millionen USD eingefahren.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,081 USD, gegenüber -0,870 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 581,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 489,7 Millionen USD generiert wurden.
