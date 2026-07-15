Erste Schätzungen: Alzchem Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alzchem Group öffnet voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,66 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,73 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,57 EUR je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,02 Prozent auf 147,2 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 142,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,61 EUR aus. Im Vorjahr waren 6,28 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 604,0 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 562,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at