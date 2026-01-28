Amada Aktie

ISIN: US0226312041

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Amada informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amada wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,450 USD gegenüber 0,430 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 14,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 675,6 Millionen USD gegenüber 592,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,58 USD, gegenüber 2,59 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 2,78 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,60 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Amada Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 4 Shs

Analysen zu Amada Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 4 Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Aktien in diesem Artikel

Amada Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 4 Shs 47,15 -1,77% Amada Co Ltd. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 4 Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

