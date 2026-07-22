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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Amada informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amada wird voraussichtlich am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,443 USD aus. Im letzten Jahr hatte Amada einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Amada in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 596,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 534,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,11 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,57 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,01 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,90 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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