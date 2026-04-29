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29.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Amada präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Amada wird sich voraussichtlich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 1,49 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Amada 0,970 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 16,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 933,1 Millionen USD gegenüber 799,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,68 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,59 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,81 Milliarden USD, gegenüber 2,60 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

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