Amada Aktie
WKN: 858465 / ISIN: JP3122800000
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Amada präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Amada stellt voraussichtlich am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 36,91 JPY gegenüber 24,03 JPY im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 121,42 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 13,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 107,01 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 132,58 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 96,67 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 494,35 Milliarden JPY, gegenüber 437,37 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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