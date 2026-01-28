Erste Schätzungen: Amada stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Amada wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 17,55 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Amada noch ein Gewinn pro Aktie von 16,23 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,90 Prozent auf 105,56 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 90,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 101,12 JPY je Aktie, gegenüber 98,72 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 433,62 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 396,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at