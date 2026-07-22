Erste Schätzungen: Amada verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Amada wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Amada für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 17,73 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 8,47 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 95,23 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 23,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,27 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 126,67 JPY, gegenüber 96,67 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 481,43 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 437,37 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at