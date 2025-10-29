Amada Aktie
Erste Schätzungen: Amada vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Amada wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,796 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Amada 0,700 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 13,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 774,2 Millionen USD gegenüber 679,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,78 USD aus. Im Vorjahr waren 2,59 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 2,79 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
