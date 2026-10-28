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28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Amada veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Amada wird sich voraussichtlich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,925 USD. Dies würde einem Zuwachs von 42,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Amada 0,650 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Amada nach den Prognosen von 3 Analysten 772,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 725,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,31 USD, gegenüber 2,57 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 3,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,90 Milliarden USD generiert wurden.

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