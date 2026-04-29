Erste Schätzungen: Amada zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Amada wird sich voraussichtlich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 57,12 JPY je Aktie gegenüber 37,04 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Amada in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,98 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 146,18 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 121,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 104,53 JPY je Aktie, gegenüber 98,72 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 440,60 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 396,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at