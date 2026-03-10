Erste Schätzungen: Amadeus Fire vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Amadeus Fire wird voraussichtlich am 25.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 1,04 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 14,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,22 EUR erwirtschaftet wurden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 9,48 Prozent auf 89,8 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 99,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,619 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 6,01 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 364,0 Millionen EUR, gegenüber 436,9 Millionen EUR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at