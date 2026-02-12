Amadeus IT Aktie
WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019
|
12.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Amadeus IT legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Amadeus IT lässt sich voraussichtlich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Amadeus IT die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,678 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Amadeus IT noch ein Gewinn pro Aktie von 0,610 EUR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,61 Milliarden EUR – ein Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amadeus IT 1,54 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
Die Schätzungen von 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,14 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,87 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 6,50 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 6,14 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
