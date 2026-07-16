Erste Schätzungen: Amadeus IT legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Amadeus IT gibt voraussichtlich am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,873 EUR gegenüber 0,840 EUR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,65 Milliarden EUR gegenüber 1,63 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,43 EUR je Aktie, gegenüber 3,04 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 6,85 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 6,52 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at