Erste Schätzungen: Amadeus IT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Amadeus IT stellt voraussichtlich am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,792 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,650 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,88 Milliarden USD – ein Plus von 14,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amadeus IT 1,64 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,69 USD im Vergleich zu 3,10 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 7,61 Milliarden USD, gegenüber 6,64 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at