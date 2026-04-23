Erste Schätzungen: Amadeus IT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Amadeus IT wird sich voraussichtlich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,803 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,800 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,64 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 0,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Amadeus IT einen Umsatz von 1,63 Milliarden EUR eingefahren.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,40 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,04 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,86 Milliarden EUR, gegenüber 6,52 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at