Erste Schätzungen: Amadeus IT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Amadeus IT präsentiert in der voraussichtlich am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,933 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Amadeus IT in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,91 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,43 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,02 Milliarden USD, gegenüber 7,35 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at