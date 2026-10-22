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WKN DE: A1C6ZQ / ISIN: US02263T1043

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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Amadeus IT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Amadeus IT präsentiert in der voraussichtlich am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,04 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,960 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,54 Prozent auf 1,96 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,91 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,86 USD, gegenüber 3,43 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 7,72 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,35 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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