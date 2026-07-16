Amadeus IT Aktie
WKN DE: A1C6ZQ / ISIN: US02263T1043
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Amadeus IT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Amadeus IT wird voraussichtlich am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Amadeus IT im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,998 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,950 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Amadeus IT in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,89 Milliarden USD im Vergleich zu 1,85 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 21 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,95 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,43 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 7,88 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,35 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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