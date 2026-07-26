Erste Schätzungen: Amara Raja Batteries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Amara Raja Batteries wird voraussichtlich am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Amara Raja Batteries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,70 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 9,00 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Amara Raja Batteries im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 37,75 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 10,99 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 48,64 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 48,95 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 149,43 Milliarden INR, gegenüber 137,65 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at