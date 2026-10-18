Amara Raja Batteries Aktie

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WKN DE: A1J4UY / ISIN: INE885A01032

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18.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Amara Raja Batteries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Amara Raja Batteries präsentiert in der voraussichtlich am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 11,95 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Amara Raja Batteries 15,11 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 14,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 39,60 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 34,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 48,45 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 48,95 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 155,66 Milliarden INR, gegenüber 137,65 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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