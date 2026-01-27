Erste Schätzungen: Amara Raja Batteries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Amara Raja Batteries wird sich voraussichtlich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 10,80 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 33,74 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 16,30 INR je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 34,66 Milliarden INR – ein Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amara Raja Batteries 32,72 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 47,46 INR, wohingegen im Vorjahr noch 51,62 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 135,41 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 127,94 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at