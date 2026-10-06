06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Amasten verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Amasten öffnet voraussichtlich am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,300 SEK. Dies würde einer Verringerung von 30,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Amasten 0,430 SEK je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 241,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 2,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Amasten einen Umsatz von 236,0 Millionen SEK eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,835 SEK im Vergleich zu 0,540 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 944,7 Millionen SEK, gegenüber 934,0 Millionen SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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