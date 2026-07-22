Erste Schätzungen: AMBAC (AMBAC Financial Group) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AMBAC (AMBAC Financial Group) stellt voraussichtlich am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,005 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,540 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 58,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 55,0 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 22,8 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,467 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -5,930 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 90,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 251,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at