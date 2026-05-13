Erste Schätzungen: Ambarella öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ambarella wird voraussichtlich am 28.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,099 USD je Aktie gegenüber -0,580 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 16,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 100,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 85,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,779 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,780 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 443,1 Millionen USD, gegenüber 390,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at