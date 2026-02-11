Ambarella Aktie
WKN DE: A1J58B / ISIN: KYG037AX1015
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Ambarella präsentiert Quartalsergebnisse
Ambarella gibt voraussichtlich am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,102 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 100,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 19,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ambarella einen Umsatz von 84,0 Millionen USD eingefahren.
Die Prognosen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,596 USD, gegenüber -2,840 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 390,0 Millionen USD im Vergleich zu 284,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
