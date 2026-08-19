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WKN DE: A1J58B / ISIN: KYG037AX1015

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19.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ambarella stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ambarella präsentiert voraussichtlich am 03.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,171 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,470 USD erwirtschaftet worden.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 95,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 107,8 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,790 USD, gegenüber -1,780 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 441,5 Millionen USD im Vergleich zu 390,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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