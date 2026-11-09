Erste Schätzungen: Ambarella veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ambarella lädt voraussichtlich am 24.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,315 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ambarella noch ein Verlust pro Aktie von -0,350 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Ambarella nach den Prognosen von 10 Analysten 119,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 108,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,804 USD im Vergleich zu -1,780 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 440,4 Millionen USD, gegenüber 390,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net