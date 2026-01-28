Ambea AB Registered Shs Aktie

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ambea Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ambea Registered wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ambea Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,14 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,76 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,74 Prozent auf 4,17 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Ambea Registered noch 3,64 Milliarden SEK umgesetzt.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,28 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 7,21 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 16,01 Milliarden SEK, gegenüber 14,20 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

