Ambea AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DN2N / ISIN: SE0009663826
|
04.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ambea Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ambea Registered gibt voraussichtlich am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ambea Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,83 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,13 SEK je Aktie gewesen.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent auf 4,32 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,09 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,00 SEK, gegenüber 7,95 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 17,54 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,04 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ambea AB Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Ambea Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Ambea Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Ambea Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)