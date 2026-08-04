Ambea AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2DN2N / ISIN: SE0009663826

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04.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ambea Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ambea Registered gibt voraussichtlich am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ambea Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,83 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,13 SEK je Aktie gewesen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent auf 4,32 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,09 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,00 SEK, gegenüber 7,95 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 17,54 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,04 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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