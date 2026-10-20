Ambea AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2DN2N / ISIN: SE0009663826

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ambea Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ambea Registered lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,39 SEK je Aktie gegenüber 3,83 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,11 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Ambea Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,39 Milliarden SEK aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,90 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 7,95 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,80 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 16,04 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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