Erste Schätzungen: Ambea Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ambea Registered wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ambea Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,00 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,39 SEK je Aktie gewesen.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,19 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 14,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,64 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,51 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,95 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 17,12 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 16,04 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at