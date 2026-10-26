Erste Schätzungen: Ambiq Micro gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ambiq Micro wird voraussichtlich am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,158 USD gegenüber -0,720 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 101,54 Prozent auf 36,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,538 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4,570 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 135,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 72,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at