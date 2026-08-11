Erste Schätzungen: Ambu A-S Bearer and-or registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ambu A-S Bearer and-or registered B wird voraussichtlich am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,617 DKK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,13 Prozent erhöht. Damals waren 0,460 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Ambu A-S Bearer and-or registered B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Milliarden DKK abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 9,43 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,32 DKK, gegenüber 2,29 DKK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 6,47 Milliarden DKK im Vergleich zu 6,04 Milliarden DKK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at