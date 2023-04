Erste Schätzungen: Ambu A-S Bearer and-or registered B präsentiert Quartalsergebnisse

Ambu A-S Bearer and-or registered B wird voraussichtlich am 03.05.2023 die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,150 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,690 DKK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,20 Milliarden DKK aus – eine Steigerung von 6,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ambu A-S Bearer and-or registered B einen Umsatz von 1,12 Milliarden DKK eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,707 DKK, gegenüber 0,370 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 4,88 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,44 Milliarden DKK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at