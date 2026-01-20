Erste Schätzungen: Ambu A-S Bearer and-or registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ambu A-S Bearer and-or registered B gibt voraussichtlich am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,481 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,690 DKK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,56 Milliarden DKK gegenüber 1,51 Milliarden DKK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,54 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,29 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,56 Milliarden DKK, gegenüber 6,04 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at