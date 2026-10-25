AMC Network a Aktie
WKN DE: A1JBRG / ISIN: US00164V1035
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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AMC Networks A legt Quartalsergebnis vor
AMC Networks A präsentiert voraussichtlich am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,039 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,53 Prozent auf 592,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 561,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,16 USD, gegenüber 1,66 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 2,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,31 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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