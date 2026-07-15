Erste Schätzungen: AMC Networks A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AMC Networks A wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,092 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,910 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,82 Prozent auf 559,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 600,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD, gegenüber 1,66 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 2,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,31 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at