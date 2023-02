Erste Schätzungen: AMC Networks A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AMC Networks A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 17.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,02 USD aus. Im letzten Jahr hatte AMC Networks A einen Gewinn von 0,540 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 934,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 16,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 803,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,58 USD je Aktie, gegenüber 9,64 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 3,07 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 3,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at