Erste Schätzungen: AMD (Advanced Micro Devices) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

AMD (Advanced Micro Devices) öffnet voraussichtlich am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

41 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,32 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,290 USD erwirtschaftet worden.

41 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 25,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,66 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei AMD (Advanced Micro Devices) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,64 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 41 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,95 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,00 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 49 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 34,05 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 25,79 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at