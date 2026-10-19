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Analysen im Fokus 19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AMD (Advanced Micro Devices) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Erste Schätzungen: AMD (Advanced Micro Devices) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Das sind die Erwartungen der Analysten an AMD (Advanced Micro Devices) .

AMD (Advanced Micro Devices) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 42 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,94 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 158,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 39 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 41,43 Prozent auf 13,08 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) noch 9,25 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 48 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,64 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,65 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 49 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 51,32 Milliarden USD, gegenüber 34,64 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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